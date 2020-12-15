https://news.day.az/economy/1298470.html В Азербайджане предложили снизить проценты по кредитам
В Азербайджане предложили снизить проценты по кредитам
"Нужно снизить депозитные проценты и сделать так, чтобы граждане могли брать кредиты под проценты с однозначной цифрой".
Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал депутат Руфат Гулиев.
По его словам, из-за того, что этого не происходит, остаются неиспользованными 7 млрд. наших денег: "Для этого финансовый и экономический блоки должны работать вместе".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре