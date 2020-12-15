В Азербайджане предложили снизить проценты по кредитам

"Нужно снизить депозитные проценты и сделать так, чтобы граждане могли брать кредиты под проценты с однозначной цифрой".

Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал депутат Руфат Гулиев.

По его словам, из-за того, что этого не происходит, остаются неиспользованными 7 млрд. наших денег: "Для этого финансовый и экономический блоки должны работать вместе".