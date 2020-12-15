Нахчыван может быть обеспечен газом, поставляемым из Азербайджана в Турцию

В случае строительства трубопровода Игдыр-Нахчыван потребности Нахчыванской Автономной Республики в природном газе могут быть удовлетворены частью азербайджанского газа, поставляемого в Турцию.

Об этом АПА сообщил заместитель начальника управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов, комментируя подписание "Меморандума о взаимопонимании между Министерством энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики и Министерством энергетики Азербайджанской Республики по поставкам природного газа из Турецкой Республики в Нахчыванскую Автономную Республику", передает Day.Az.

И.Ахмедов напомнил, что в настоящее время газоснабжение Нахчыванской Автономной Республики осуществляется на основе своп-операций с Ираном. Речь идет 300-400 млн. кубометров газа в год.