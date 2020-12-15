В Азербайджане восстанавливается железная дорога, ведущая в Ханкенди - заявление министра - ФОТО
Очередная встреча министров транспорта при организации экономического сотрудничества (ОЭС) прошла в онлайн-формате.
Как сообщили Day.Az в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, основными темами заседания стали трудности и ограничения в международных перевозках в странах региона ОЭС, принятие мер по их устранению, а также предстоящая совместная работа.
Выступая на мероприятии, министр транспорта Азербайджана Рамин Гулузаде отметил, что подписанное 10 ноября соглашение о прекращении боевых действий положило конец нагорно-карабахскому конфликту, который на протяжении 30 лет являлся угрозой миру и безопасности в регионе.
"Азербайджан восстановил свою территориальную целостность в ходе 44-дневной Отечественной войны. Освободив оккупированные территории, мы обеспечили полный контроль над государственной границей с Ираном", - добавил он.
Гулузаде отметил, что в настоящее время на освобожденных от оккупации территориях начинается новый этап восстановительных работ.
"Уже ведутся работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог в наш исторический город Шуша и ряд других городов и сел, ведутся работы по восстановлению железной дороги Барда-Агдам, ведущей в Ханкенди. Это еще первые проекты", - сказал министр, отметив, что впереди еще много проектов в этом направлении.
Он также проинформировал коллег о деятельности и проектах, осуществляемых по развитию транспортной сферы нашей страны, работе, проделанной в области предотвращения возможных негативных последствий пандемии. Министр довел до внимания участников предложения по упрощению международных перевозок.
В рамках данной встречи было принято заявление, предусматривающее развитие сотрудничества в транспортной сфере и совместные меры по предотвращению негативных последствий пандемии.
Напомним, что на мероприятии приняли участие министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, министр дорог и градостроительства Исламской Республики Иран, министр транспорта и инфраструктуры Турции, министр информационных технологий и телекоммуникаций Исламской Республики Пакистан, министр транспорта и гражданской авиации Исламской Республики Афганистан и другие руководители государств-членов организации.
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