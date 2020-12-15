Россия отменила запрет на ввоз помидоров из Азербайджана

Россельхознадзор с 16 декабря разрешает ввоз в Россию томатов с одного предприятия Азербайджана, кроме того, в настоящее время рассматривается вопрос о разрешении ввоза продукции еще двум тепличным хозяйствам страны, говорится в сообщении российского ведомства.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, в ведомстве отметили, что по итогам проведенных 9, 11 и 14 декабря переговоров с Агентством по пищевой безопасности Азербайджана представители страны предоставили информацию о результатах расследования случаев обнаружения карантинных для стран ЕАЭС объектов в азербайджанских томатах, а также направили результаты мониторинговых мероприятий.

"По результатам анализа предоставленных сведений Россельхознадзор считает возможным под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики разрешить с 16 декабря 2020 года ввоз томатов из Азербайджанской Республики на территорию Российской Федерации с предприятия ООО "Агротерм", расположенного в Хызинском районе", - говорится в сообщении.

"В настоящее время на стадии рассмотрения находится вопрос о разрешении ввоза продукции еще двум тепличным хозяйствам Азербайджана. Работа с компетентным ведомством республики в этом направлении продолжается", - добавляет служба.