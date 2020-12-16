"В настоящее время в банке вакансий около 30 000 рабочих мест".

Об этом заявил глава Государственной службы занятости Мустафа Аббасбейли, передает Day.Az со ссылкой konkret.az.

По его словам, зарплата по вакансиям варьируется от 250 до 9 500 AZN:

"Каждый может выбрать вакансию в соответствии со своими знаниями и навыками и сформировать направление".

Глава службы отметил, что в ближайшее время банк вакансий будет работать с новым инновационным подходом:

"С помощью искусственного интеллекта соискателям будут предложены вакансии, а работодателям будет предложен соответствующий сотрудник".