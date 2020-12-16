"InnoWeek - Неделя инноваций" стартовала в очередной раз, она проводится в нашей стране уже третий год. Мероприятие продлится до 19 декабря и его основной целью является распространение инновационных идей, расширение стартап-движения и развитие инновационного мышления среди молодежи.

Мероприятие инициировано со стороны Министерства транспорта, связи и высоких технологий, совместно с Программой развития ООН, Агентством инноваций и ООО Azercell Telecom.

Международный Банк Азербайджана, активно поддерживающий развитие инноваций в нашей стране, является одним из главных спонсоров Недели инноваций. Также одними из основных спонсоров мероприятия являются компании BP и "BestComp Group".

Учитывая ограничения, вызванные пандемией COVID-19, мероприятие будет проводиться в режиме онлайн. Особое внимание будет направлено на ускорение процесса формирования инновационной экосистемы, повышение интереса молодого поколения к инновациям, а также помощь в реализации стартап-идей.

Заместитель Председателя Правления Международного Банка Азербайджана, Главный Администратор по трансформации Талех Таирли отметил, что меры по поддержке формирования инновационной экосистемы в нашей стране играют важную роль в деятельности Банка: "Ранее в этом году мы успешно провели первый Региональный Хакатон. В Инновационном центре IBA Tech Academy, созданном нами несколько месяцев назад, 12 проектов уже прошли инкубационный период. В настоящее время они находятся на стадии представления инвесторам. IBA Tech Academy, которую мы открыли в прошлом году, также продолжает свою деятельность с новыми программами. Цели InnoWeek полностью соответствуют нашим целям в этой области. В постпандемический период интерес к инновациям возрастет, и такие проекты будут способствовать их дальнейшему развитию".

Информацию о возможностях удаленного обслуживания Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте https://ibar.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.