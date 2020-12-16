Еще больше интернета и минут по старой цене для тарифов Klass от Bakcell (R)

Отныне, в рамках обновленных тарифов Klass, Bakcell предлагает еще больше интернета и минут, обеспечивая дополнительные удобства и еще большую потребительскую ценность для абонентов компании.

Теперь абонентам предлагается возможность получить гораздо больше интернета и минут по той же доступной цене, и продолжить пользоваться превосходным клиентским опытом и полным потенциалом самой быстрой и высококачественной мобильной сети в стране:

- "Klass 10" (бывший Klass XL): 2 ГБ интернета и 300 минут для звонков по всей стране (вместо 1 ГБ и 250 минут) за 10 манатов в месяц;

- "Klass 25" (бывший "Klass XXL"): 800 минут для звонков внутри сети и 250 минут для звонков вне сети и целых 15 ГБ Интернета (вместо 2 ГБ) за 25 манатов в месяц;

- "Klass 50" (бывший "Klass 3XL"): 2500 минут для звонков внутри сети и 500 минут для звонков вне сети вместе с 20 ГБ интернета (вместо 10 ГБ) и 2 ГБ в роуминге (вместо 1 ГБ) за 50 манатов в месяц.

- "Klass 5" (бывший "Klass L"): 100 минут по всей стране и 500 МБ (вместо 200 МБ) интернета каждый месяц всего за 5 манатов.

Кроме того, Bakcell представила новый тариф "Klass 15" с 450 минутами для звонков по всей стране и 5 ГБ Интернета за 15 манатов в месяц.

Более подробную информацию о новых тарифах Klass можно получить на странице https://www.bakcell.com/klass/ru/klass.

"Мы постоянно работаем над улучшением клиентского опыта, учитывая потребности современных пользователей мобильной связи. Наши абоненты, пользующиеся тарифами "Klass", отныне будут получать гораздо больше интернет-трафика и минут по той же цене и продолжать пользоваться самой быстрой мобильной сетью в Азербайджане на еще более выгодных условиях. Обновленные тарифы "Klass" стали одним из самых привлекательных, ценных и удобных предложений на всем местном рынке", - отметил коммерческий директор Bakcell Рейнхард Зуба.

Со всеми тарифами Klass абоненты получают неограниченное количество текстовых сообщений WhatsApp БЕСПЛАТНО. Пользователи Klass 50 получают полное и неограниченное использование WhatsApp бесплатно.