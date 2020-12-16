Завершилась выплата пенсий за декабрь

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения завершил выплату пенсий за декабрь.

Как сообщили Day.Az в Министерстве, граждане могут получить свою пенсию посредством выданных им банковских карт в банкоматах соответствующих банков.

Отметим, пенсии за декабрь по городам Баку и Сумгайыт, Абшеронскому району были выплачены 9-го числа этого месяца.

В ближайшие дни будут выплачены социальные пособия и стипендии, а также адресная социальная помощь.