Россия разрешила ввоз томатов еще четырех азербайджанских производителей

Россельхознадзор с 17 декабря разрешает ввоз в Россию томатов еще с четырех предприятий Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении ведомства.

Во вторник Россельхознадзор сообщал, что разрешил с 16 декабря ввоз в Россию томатов с одного предприятия Азербайджана.

"Россельхознадзор считает возможным разрешить ввоз из Азербайджанской Республики на территорию Российской Федерации томатов с 17 декабря 2020 года под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики с предприятий, расположенных в районах, где ранее не были зафиксированы выявления карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов", - говорится в сообщении.

Разрешения выданы предприятиям: "Геотермал" (Кюрдемирский район), Шукуров Илькин Мирзахан (Масаллинский район), ООО "Gp Alfa greenhouse" (Сальянский район), ООО "Hajigabul greenhouse" (Гаджигабульский район).

Напомним, Россельхознадзор с 10 декабря запретил импорт в Россию томатов и яблок из Азербайджана. В качестве причины приводится обнаружение в продукции вредителей: южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки.