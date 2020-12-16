Увеличилось долевое участие США в общем импорте Азербайджана

По итогам 10 месяцев 2020 года импорт продукции в Азербайджан из США в годовом исчислении уменьшился на 17,6 процентов и составил 567,5 миллионов долларов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

Долевое участие США в общем импорте Азербайджана составило 6,47 процентов от совокупного объема против 6,01 процентов за аналогичный период прошлого года.

В январе-октябре 2020 года экспорт из Азербайджана в США составил 17,66 миллионов долларов, в то время как годом ранее этот показатель составлял 19,035 миллионов долларов.

Долевое участие США в общем экспорте Азербайджана составило 0,14 процентов.

Объем внешнеторговых операций между Азербайджаном и США составил 585 миллионов долларов.

Таким образом, сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана с США за отчетный период осталось отрицательным, составив 540 миллионов долларов.

Напомним, что по итогам 10 месяцев 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил более 21 миллиарда долларов США, что на 25,7 процентов меньше аналогичного показателя 2019 года.

Напомним, что США и Азербайджан имеют двусторонние соглашения о торговле и инвестициях. Американские компании участвуют в добыче нефти в Азербайджане, а также изучают новые инвестиционные возможности в сфере телекоммуникаций и других областях. Азербайджан был назначен в качестве страны-бенефициара в организации Всеобщая система преференций, в рамках этой программы ряд азербайджанских продуктов получил право на беспошлинный ввоз в Соединенные Штаты.

Официальный курс на 5 декабря составляет 1,7 AZN/USD.