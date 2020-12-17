Азербайджан входит в десятку самых реформирующих стран мира

В отчете Doing Business, который считается одним из влиятельных изданий Группы Всемирного банка, опубликованы результаты независимого исследования, проведенного внутренним аудитом ВБ, касающегося зафиксированных информационных несоответствий.

Как сообщили Day.Az в Центре анализа и коммуникации экономических реформ, в результате проведенного независимого исследования позиции Азербайджана в отчете Doing Business 2020 улучшились на 6 ступеней, наша страна вновь вошла в десятку самых реформирующих стран мира.

Напомним, что в пресс-релизе, опубликованном ВБ 27 августа 2020 года, говорится о том, что в процессе обработки информации в отчете Doing Business ряда стран-членов были выявлены расхождения. Было отмечено, что будет проведено независимое расследование для выявления характера этих расхождений.