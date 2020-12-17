https://news.day.az/economy/1299110.html Кредиты под 17% от Yelo Bank (R)
Кредиты под 17% от Yelo Bank (R)
Ищете доступный кредит до Нового года? Тогда кредитная акция Yelo Bank для вас.
С сегодняшнего дня мы предлагаем все кредиты под 17% годовых, независимо от вашей зарплаты и срока кредита.
Присоединившись к кампании сейчас, вы сможете получить кредит в объеме до 12 зарплат. А для получения кредитов в объеме до 10 зарплат не требуется поручитель.
Предложение будет действовать только до конца декабря (включая 30.12.2020).
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