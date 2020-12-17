Кредиты под 17% от Yelo Bank (R)

Ищете доступный кредит до Нового года? Тогда кредитная акция Yelo Bank для вас.

С сегодняшнего дня мы предлагаем все кредиты под 17% годовых, независимо от вашей зарплаты и срока кредита.

Присоединившись к кампании сейчас, вы сможете получить кредит в объеме до 12 зарплат. А для получения кредитов в объеме до 10 зарплат не требуется поручитель.

Предложение будет действовать только до конца декабря (включая 30.12.2020).

Для заказа кредита онлайн - http://bit.ly/yelokrdt

У вас есть дополнительные вопросы? Тогда звоните 981 или напишите в наши аккаунты в Facebook и Instagram и мы ответим!

Yelo Bank - Яркий банкинг!