Вот как будет выглядеть "Təzə bazar" после ремонта

Распространились фото рынка "Təzə bazar", расположенного в Насиминском районе Баку, после реконструкции.

Как сообщает Day.Az, в конце прошлого месяца начали снос рынка "Təzə bazar" на улице Самеда Вургуна. Отмечалось, что в этом районе будет построен более современный рынок.

Внешний вид "Təzə bazar" будет существенно отличаться от прежнего.