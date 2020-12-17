https://news.day.az/economy/1299124.html Вот как будет выглядеть "Təzə bazar" после ремонта - ФОТО
Вот как будет выглядеть "Təzə bazar" после ремонта - ФОТО
Распространились фото рынка "Təzə bazar", расположенного в Насиминском районе Баку, после реконструкции.
Как сообщает Day.Az, в конце прошлого месяца начали снос рынка "Təzə bazar" на улице Самеда Вургуна. Отмечалось, что в этом районе будет построен более современный рынок.
Внешний вид "Təzə bazar" будет существенно отличаться от прежнего.
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