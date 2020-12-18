Освобожденные территории станут драйвером развития азербайджанского сельского хозяйства

Территории, которые были освобождены в ходе Отечественной войны, пригодны для ведения сельского хозяйства и весьма плодородны. По оценкам, сельскохозяйственный потенциал освобожденных территорий составляет до 8% от общего сельскохозяйственного потенциала Азербайджана. Земельные участки этих территорий благоприятны для садоводства, огородничества, животноводства, выращивания зерновых, табака и др. отраслей. Потенциал только животноводства двукратно превышает объем импорта мясомолочных продуктов. Таким образом, освобождение наших земель дает нам возможность полностью удовлетворить спрос на сельскохозяйственную продукцию и увеличить экспортный потенциал Азербайджана за счет развития аграрного сектора.

Об этом Day.Az сказал член комитета по аграрной политике Милли Меджлиса Азер Бадамов.

По его словам, данные территории богаты полезными ископаемыми благодаря гористому расположению. Поэтому здесь будет целесообразно создание современных промышленных комплексов.

Депутат подчеркнул, что конец оккупации Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов избавил нашу страну от экологического терроризма, созданного армянскими варварами.

"Поскольку основные водные источники Аранской зоны Карабаха брали свое начало в Нагорном Карабахе, в годы оккупации были пробурены субартезианские скважины, на которые были выделены миллионы средств из государственного бюджета для решения проблемы орошения в этих районах. После освобождения Суговушанского и Худаферсинкого водохранилищ данная проблема автоматически нашла свое решение

Спустя 28 лет вода из Суговушана была пущена в реку Тертер, что решило проблему орошения Тертера, Евлаха и Барды за счет необходимого количества воды из водохранилища. После освобождения Карабаха в нашей стране начнется новый этап развития. Карабах возродится и будет способствовать укреплению экономики Азербайджана", - заключил Азер Бадамов.

Абдул Керимханов