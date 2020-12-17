Азербайджан в январе-октябре экспортировал газ на 2,4 млрд. долларов

В январе-октябре этого года Азербайджан экспортировал 11 002 млн. кубометров газа, что на 13,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике, стоимость экспортированного за отчетный период газа составила 2 386 401,9 тыс. долларов США, что в годовом выражении на 16,4% больше.

Отметим, эти показатели опубликованы на основании данных SOCAR и Азербайджанской международной операционной компании.