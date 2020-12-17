В центре Баку растет спрос на земельные участки для строительства

- их почти не осталось

Пандемия коронавируса серьезно сказывается на рынке недвижимости. Однако мы не наблюдаем значительного снижения цен.

Об этом в четверг сказал Trend эксперт в сфере недвижимости Рамиль Османлы, передает Day.Az.

Он сообщил, что ситуация сопровождается резким снижением динамики на рынке недвижимости, цены остаются относительно стабильными и находятся вне общетеоретических экономических процессов.

"Растет спрос на земельные участки в центральных частях Баку и Абшерона. Количество земельных участков, подходящих для строительства больших и многоэтажных домов, сокращается, и найти их в центре города уже невозможно. Поэтому спрос на них остается высоким. Просто небольшие земельные участки еще не фигурируют в процессе купли-продажи, что, конечно, дает повод говорить о невысокой динамике на рынке земельных участков", - добавил Рамил Османлы.