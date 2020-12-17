Азербайджан поставит в Грузию 200 млн кубометров газа по льготному тарифу

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария встретился с президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра Грузии.

Было отмечено, что согласно результатам переговоров, проведенных по указанию правительства Грузии между Министерством экономики и устойчивого развития, Грузинской нефтегазовой корпорацией и компанией SOCAR, Грузия получит 200 млн. кубометров социального газа по льготному тарифу.

В сообщении отмечается, что изменения в действующем с 2016 года контракте на поставку социального газа были подписаны министром экономики и устойчивого развития Грузии Натией Турнава, генеральным директором нефтегазовой корпорации Георгием Бахтадзе и президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым после сегодняшней встречи с премьер-министром.

"В результате соглашения правительство Грузии сможет дольше сохранять стабильность цен на природный газ для населения. После завершения четвертого этапа Южного газового коридора, предусматривающего поставку газа с "Шахдениз" на европейский рынок, через территорию Грузии будет проходить азербайджанского газа в большем количестве. В то же время для удовлетворения потребностей страны грузинское правительство сможет закупать азербайджанский газ по более выгодной цене", - отмечается в сообщении.