https://news.day.az/economy/1299321.html Израиль и Азербайджан работают над двусторонним соглашением в сфере инноваций - ЗАЯВЛЕНИЕ
Израиль и Азербайджан работают над двусторонним соглашением в сфере инноваций - ЗАЯВЛЕНИЕ
Израиль и Азербайджан проводят совместную работу над двусторонним соглашением в сфере инноваций.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик на международной конференции "World Net Summit", организованной в рамках "Недели инноваций".
По его словам, в будущем после подписания соглашения будет создана платформа для сотрудничества между азербайджанскими и израильскими компаниями и стартапами.
Наряду с этим, посол отметил, что израильские компании готовы сотрудничать с Азербайджаном даже в период пандемии COVID-19.
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