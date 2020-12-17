Израиль и Азербайджан работают над двусторонним соглашением в сфере инноваций

Израиль и Азербайджан проводят совместную работу над двусторонним соглашением в сфере инноваций.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик на международной конференции "World Net Summit", организованной в рамках "Недели инноваций".

По его словам, в будущем после подписания соглашения будет создана платформа для сотрудничества между азербайджанскими и израильскими компаниями и стартапами.

Наряду с этим, посол отметил, что израильские компании готовы сотрудничать с Азербайджаном даже в период пандемии COVID-19.