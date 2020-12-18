Вкладчикам закрывшихся банков выплатили более 610 млн манатов

Согласно отчёту Фонда страхования вкладов (ADIF), вкладчикам закрывшихся AtaBank, Amrahbank, NBC Bank и AGBank по состоянию на 17 декабря 2020 года выплачены компенсации по застрахованным вкладам на сумму 614,2 миллиона манатов, сообщает Day.Az со ссылкой на ADIF.

Согласно информации, 9,674 тысячи вкладчиков AtaBank получили компенсации в размере 241,24 миллиона манатов, 5,727 тысячи вкладчиков Amrahbank - около 138,7 миллиона манатов, 4,55 тысячи вкладчиков AGBank - 109 миллионов манатов и 4,1 тысячи вкладчиков NBC Bank получили компенсации в размере более 125,3 миллиона манатов.

Выплата компенсаций вкладчикам AtaBank и Amrahbank осуществляется с первого июня 2020 года и выплачивается в безналичном порядке через дебетовые карты ОАО "Kapital Bank". Банком-агентом посредством 20 филиалов для выдачи компенсаций по застрахованным вкладам в ОАО "AGBank" и ОАО "NBC Bank" является ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА). Выплаты клиентам этих банков осуществляются с 16 июня 2020 года.

Напомним, что Центральный банк Азербайджана принял решение об аннулировании лицензий четырёх банков - AtaBank, Amrahbank, AGBank и NBCBank и все они были объявлены банкротами.