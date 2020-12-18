Медицинское страхование освободили от НДС еще на год

Оказание услуг медицинского страхования за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) освобождается от налога на добавленную стоимость (НДС) еще на 1 год.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс, которые были вынесены на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Отметим, согласно действующему закону (статья 164.1.51) оказание услуг медицинского страхования за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования освобождается от НДС с 1 января 2020 года сроком на 1 год. Согласно поправке, этот срок увеличивается еще на один год. Таким образом, предоставление услуг медицинского страхования за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования с 1 января 2020 года будет освобождено от НДС не на 1 год, а на 2 года.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.