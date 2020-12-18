Азербайджан и Россия обсудили совместную эксплуатацию Самурского гидроузла

В ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" в формате видеоконференции состоялось 19-е заседание азербайджано-российской совместной комиссии, передает Day.Az.

Как сообщили в пятницу Trend в ОАО, азербайджано-российская комиссия по распределению водных ресурсов трансграничной реки Самур создана на основании "Соглашения о сотрудничестве в области эффективного использования и охраны водных ресурсов трансграничной реки Самур между правительствами Азербайджана и России".

Как сообщил представитель ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Дильгам Шарифов, в заседании, прошедшем под председательством сопредседателя комиссии с азербайджанской стороны, председателя ОАО Закира Гулиева приняли участие заведующие отделами Общества Аждар Джавадов и Эльхан Гусейнов, а также члены комиссии - представитель МИД Азербайджана Анар Гусейнзаде, представитель Госслужбы по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана Арзу Нагиев, представитель министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев и представитель Государственной пограничной службы Фаиг Алиев.

На видеоконференции был обсужден ряд вопросов. Таким образом, были рассмотрены вопросы распределения и мониторинга водных ресурсов между двумя странами, совместной эксплуатации Самурского гидроузла и другие вопросы.