Украина готова оказывать поддержку азербайджанскому бизнесу

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины заинтересованы в поддержке диалога с азербайджанским бизнесом, так как Украина имеет много торговых планов в регионе.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил заместитель министра, торговый представитель Украины Тарас Качка на встрече с азербайджанским бизнесом в посольстве Азербайджана в Украине.

"Для нас очень важно поддерживать диалог с азербайджанским бизнесом, потому что мы имеем много планов и активностей в регионе",- сказал Качка.

Он отметил, что в Минэкономики открыты к предложениям и замечаниям и заинтересованы в привлечении азербайджанских инвестиций, а также готовы оказывать поддержку азербайджанскому бизнесу в Украине.

По словам посла Азербайджана в Украине Эльмиры Ахундовой, в Азербайджане ожидают от Украины увеличения инвестиций в деоккупированные территории. "Уже начались дорожные и строительные работы на освобожденных от оккупации территориях. Я считаю, что Украина может и должна принять участие в этих процессах, потому что Украина - наш стратегический партнер", - подчеркнула Эльмира Ахундова.

Посол также добавила, что Азербайджан получил предложения от некоторых украинских компаний инвестировать в развитие деокупированных регионов.

Исполняющая обязанности директора Офиса по продвижению экспорта Татьяна Миськова также отметила, что в Украине активно развивается IT-сектор.

Она добавила, что продукты в сферах диджитализации и цифровизации могут стать частью украинского экспорта в Азербайджан.

Отметим, что в прошлом году товарооборот между Азербайджаном и Украиной достиг 808 миллионов долларов.