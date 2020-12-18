Италия поможет восстановить энергетическую инфраструктуру Карабаха

Между Италией и Азербайджаном подписан договор по сотрудничеству в рамках создания энергетической инфраструктуры Карабаха.

Как сообщает Trend с мероприятия, итальянцы будут содействовать созданию энергетической инфраструктуры на освобожденных территориях, передает Day.Az.

С целью создания электроэнергетической инфраструктуры на территориях, освобожденных азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, с участием главы ОАО "Азерэнержи" Баба Рзаева и главы итальянской компании "Ansaldo Energia" Марино Гисеппена и посла Италии в нашей стране Аугусто Массари был подписан договор о взаимном сотрудничестве в формате видеоконференции.

Как сказал глава ОАО "Азерэнержи" Баба Рзаев, итальянская компания "Ansaldo Energia" обеспечит оборудованиями 4 подстанции мощностями 110 киловольт, которые будут построены в Агдамском, Физулинском, Кельбаджарском и Губадлинском районах Азербайджана.

"Таким образом, после турецких компаний, которые будут реализовывать на освобожденных от оккупации территориях проекты, приложило руку еще одно влиятельное государство - Италия", - подчеркнул Рзаев.

Он отметил, что в Агдамском, Физулинском, Джабраильском, Губадлинском, Зангиланском районах, которые армянские захватчики удерживали под оккупацией в течение почти 30 лет, была разрушена вся инфраструктура, в том числе электростанции и подстанции, разрушив линии электропередач.