Примерно 1300 лицам из членов семей шехидов назначены пенсии, пособия и стипендии

Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ), находящийся в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения, продолжает работу по назначению соответствующих социальных выплат членам семей шехидов.

Как сообщили Day.Az в министерстве, фонд уже назначил социальные выплаты - месячные президентские стипендии, а также пенсии и пособия - примерно 1300 лицам из членов семей шехидов 44-дневной Отечественной войны.