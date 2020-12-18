https://news.day.az/economy/1299572.html Примерно 1300 лицам из членов семей шехидов назначены пенсии, пособия и стипендии
Примерно 1300 лицам из членов семей шехидов назначены пенсии, пособия и стипендии
Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ), находящийся в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения, продолжает работу по назначению соответствующих социальных выплат членам семей шехидов.
Как сообщили Day.Az в министерстве, фонд уже назначил социальные выплаты - месячные президентские стипендии, а также пенсии и пособия - примерно 1300 лицам из членов семей шехидов 44-дневной Отечественной войны.
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