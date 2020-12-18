Россия частично отменила ограничения на ввоз яблок из Азербайджана

Россельхознадзор частично отменяет ограничения на ввоз яблок из Азербайджана, с 21 декабря разрешив поставки с трех предприятий. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор с 21 декабря 2020 года разрешает ввоз на территорию России яблок, произведенных азербайджанскими предприятиями ООО "TURAZ", Ran Fruit, "Асадов Вагид", расположенными в Шабранском районе, где в этом году не были зафиксированы выявления карантинных для стран - членов ЕАЭС объектов", - говорится в сообщении.