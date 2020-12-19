ЕС получит первый газ из Азербайджана

Первая поставка газа из Азербайджана по Южному газовому коридору (ЮГК) ожидается до конца текущего года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на заявление Совета стран ЕС.

Отмечается, что в пятницу состоялось 17-е заседание Совета сотрудничества Азербайджан-ЕС.

"ЕС и Азербайджан отметили очень хорошее взаимодействие в энергетическом секторе. Первая отгрузка газа из Азербайджана по Южному газовому коридору ожидается до конца 2020 года", - отмечается в заявлении.
 