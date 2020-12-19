https://news.day.az/economy/1299698.html ЕС получит первый газ из Азербайджана - НАЗВАНА ДАТА
"ЕС и Азербайджан отметили очень хорошее взаимодействие в энергетическом секторе. Первая отгрузка газа из Азербайджана по Южному газовому коридору ожидается до конца 2020 года", - отмечается в заявлении.
ЕС получит первый газ из Азербайджана - НАЗВАНА ДАТА
Первая поставка газа из Азербайджана по Южному газовому коридору (ЮГК) ожидается до конца текущего года.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на заявление Совета стран ЕС.
Отмечается, что в пятницу состоялось 17-е заседание Совета сотрудничества Азербайджан-ЕС.
"ЕС и Азербайджан отметили очень хорошее взаимодействие в энергетическом секторе. Первая отгрузка газа из Азербайджана по Южному газовому коридору ожидается до конца 2020 года", - отмечается в заявлении.
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