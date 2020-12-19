В Азербайджане около 1000 человек привлечены к программам самозанятости

Госагентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения за последний месяц привлекло к внеочередной программе самозанятости 765 лиц из категорий, относящихся к членам семей шехидов и раненых военнослужащих, участников войны и пострадавших от армянского террора, сообщает Day.Az со ссылкой на минтруда.

"Из них 530 - члены семей шехидов. 460 человек из привлеченных к программе будут обеспечены активами, чтобы создать малые семейные хозяйства. Продолжается работа по обеспечению активами и привлечению к программе остальных граждан этих категорий.

Агентство также обеспечило более 100 человек вышеназванных категорий оплачиваемыми общественными работами.

В рамках программы совместного финансирования части заработной платы по трудовым договорам, заключенным с работодателями, 125 лицам направлены уведомления для трудоустройства.