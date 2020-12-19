“AzeriMed” был удостоен Почетной грамоты министерства обороны Азербайджана (R)

С 27-ого сентября началась Отечественная война за Карабах. В результате продолжительных 44-дневных военных операций, могущественная Азербайджанская армия одержала Великую победу. Наша Армия под руководством Верховного Главнокомандующего освободила оккупированные земли, показав всему миру свое могущество и силу.

В эти нелегкие дни весь Азербайджан сжался как один железный кулак. Будучи всегда рядом с государством, армией и Президентом Ильхамом Алиевым, коллектив ЗАО "AzeriMed" не жалел усилий, поддержки и заботы за Родину, ради общей победы.

К тому же, Отечественная война продолжалась параллельно с тяжелыми днями для мира с COVİD-19. Несмотря на трудности, сказав "Все за Родину", семья "AzeriMed" активно присоединилась к борьбе в двух фронтах. Как все граждане, сотрудники ЗАО "AzeriMed" так же с большим чувством гордости, высоким боевым духом присоединились к борьбе за наши священные, исторические земли. За короткое время из разных отделов компании, в целом 48 сотрудников как добровольные, так и официальные призывники, мобилизовавшись, отправились в отряды армии.

К тому же, выделенные в поддержку армии руководством ЗАО "AzeriMed" жизненно необходимые расходные материалы и лекарственные препараты на сумму 500 тысяч манатов, периодически продолжались отправляться в распоряжение Азербайджанской армии. Сотрудники компании, всегда будучи рядом с государством и армией, в трудные дни нашей страны присоединившись к поддержке ради всеобщей победы, собрали и пожертвовали 250 тысяч манатов в Фонд помощи Азербайджанской армии.

Помимо этого, компания старалась обеспечить живущее поблизости военной зоны население в борьбе с COVİD-19, бесплатно отправив гражданам в большом количестве: медицинские маски, гигиенические и дезинфицирующие средства. Было обеспечено постоянное отправление жизненно необходимых расходных материалов и лекарственных препаратов в распоряжение Азербайджанской армии.

Один из 48 добровольцев компании Илькин Агакишиев, участвуя в боях, получил тяжелое ранение и возвысился до вершины шехидства. Илькин как почетный и незабываемый сотрудник будет жить вечно в сердцах коллектива AzeriMed!

В эти дни руководство ЗАО "AzeriMed" пожертвовало 100 тысяч манатов в Фонд "YAŞAT", созданный указом главы государства в целях поддержки раненых и семей шехидов, отдавших жизнь во имя защиты территориальной целостности Азербайджанской Республики.

Служба ЗАО "AzeriMed" перед государством и народом была достойно вознаграждена. Компания была удостоена Почетной грамоты Министерства обороны Азербайджанской Республики за обеспечение необходимыми оборудованиями, лекарственными препаратами, беспрерывное обеспечение работы медицинских воинских частей и учреждений, обеспечение медицинской помощи раненым в ходе боевых действий за территориальную целостность Азербайджанской Республики.

Мы благодарны Министерству обороны за столь почетную оценку нашей деятельности в военный период.

Этому успеху, большому вкладу, руководство и коллектив компании ответили единым образом. Служим Азербайджанской Республике!