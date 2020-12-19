Увеличились доходы госбюджета Азербайджана

В январе-ноябре 2020 года в государственном бюджете Азербайджана образовался профицит в размере 78,4 миллионов манатов, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике Азербайджана.

Номинальный объем внутреннего валового продукта (ВВП) Азербайджана за январь-ноябрь составил 64,7 миллиарда манатов.

Согласно данным, за отчетный период доходы государственного бюджета составили более 22,2 миллиардов манатов, что по сравнению с показателем января-ноября прошлого года больше на 5,2 процентов.

По данным отчета, расходы государственного бюджета составили более 22,16 миллиардов манатов, что по сравнению с аналогичным показателем прошлого года больше на 9,85 процентов.

Отметим, что в 2020 году общий прогноз по доходам государственного бюджета составляет 24,134 миллиарда манатов, а по расходам - 26,895 миллиардов манатов.

При этом дефицит госбюджета в этом году прогнозируется в объеме 2,760 миллиардов манатов или 3,3 процента ВВП.

Напомним, что доходы госбюджета в 2019 году составили 24,218 миллиарда манатов или 104,5 процента от прогноза, что на 1,709 миллиард манатов или 7,6 процентов больше, чем в 2018 году.