В Азербайджане увеличилось сельхоз производство

В январе-ноябре 2020 года объем производства сельскохозяйственной продукции в Азербайджане в фактических ценах составил 7,97 миллиардов манатов, что на два процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Day.Az со ссылкой на опубликованный отчет Государственного комитета по статистике Азербайджана.

Согласно данным Госкомстата, за указанный период производство продукции в сфере животноводства выросло на 2,9 процента (до 4,03 миллиардов манатов), а в сфере растениеводства - на один процент (до 3,94 миллиардов манатов).

За отчетный период в стране близится к завершению сбор сельскохозяйственного урожая.

За январь-ноябрь 2020 года собрано: 1,01 миллион тонн картофеля (рост за год на 2,1 процента), 1,68 миллион тонн овощей (рост за год на 2,5 процента), 448,1 тысяч тонн бахчевых культур (рост на 0,1 процентов), 1,1 миллион тонн фруктов и ягод (рост на 4,2 процента), 201,5 тысяча тонн винограда (рост на 3,8 процента), 931,3 тонна чая (увеличение на 2,2 процента), 6,5 тысяч тонн табака (рост на 9,4 процентов) и 24,7 тысячи тонн подсолнуха (спад на 28,4 процентов).

За отчетный период в стране было произведено 491,4 тысяча тонн мяса, 1,97 миллион тонн молока, 1,75 миллион яиц и 16 тысяч тонн шерсти. По сравнению с январем-ноябрем 2019 года производство мяса выросло на 3,1 процента, молока - на 1,7 процента, яиц - на 4,7 процента, а шерсти - на 0,2 процентов.