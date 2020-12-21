Финляндия может помочь Азербайджану диверсифицировать экономику

Финляндия может многое предложить Азербайджану в плане диверсификации экономики от нефти и газа.

Об этом сказала Trend директор отдела Восточной Европы и Центральной Азии министерства иностранных дел Финляндии Сирпа Оксанен.

Оксанен отметила, что Финляндия является одним из мировых лидеров по использованию возобновляемых источников энергии: "Финляндия занимает второе место в Европе, на ее долю приходится 40 процентов общего потребления энергии из возобновляемых источников. Нам есть что предложить Азербайджану в процессе диверсификации экономики от доминирующего нефтегазового сектора".

По ее словам, поскольку Финляндия является одной из самых зеленых стран в мире, она может способствовать обеспечению устойчивого развития во всем мире.

"Для Финляндии биоэкономика замкнутого цикла - это инструмент для достижения устойчивого развития, борьбы с изменением климата, экономии природных ресурсов и улучшения состояния окружающей среды при одновременном обеспечении экономического роста и рабочих мест", - пояснила Сирпа Оксанен.

Далее она добавила, что проекты Twinning ЕС и инструменты TAIEX - отличные средства для двух стран, чтобы учиться на опыте друг друга: "Финским специалистам было бы интересно участвовать в дальнейших проектах Twinning. В будущем мы также хотели бы видеть дальнейшее использование инструмента TAIEX ЕС для проведения краткосрочных визитов технической помощи между Финляндией и Азербайджаном".