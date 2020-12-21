Эксперты Азербайджана, России и Казахстана обсудят перспективы расширения сотрудничества стран Каспийского региона

Итоги взаимодействия государств Каспийского региона в 2020 году и перспективы расширения сотрудничества с учетом актуальных геополитических и геоэкономических трендов обсудят участники Международного круглого стола "Каспийская повестка: итоги и перспективы".

Как сообщает Day.Az, мероприятие, организаторами которого выступили Политологический центр "Север - Юг" (Москва), ЦМОПИ "Каспий-Евразия" (Астрахань) и Фонд международного развития "Альфа Каспий" (Астрахань), состоится 22 декабря 2020 г. в городе Астрахани, на площадке Каспийского института морского и речного транспорта.

Ожидается, что к участникам диалоговой площадки с приветствием обратится Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Бочарников.

В режиме видеоконференции (Москва-Астрахань-Баку-Алматы) в работе диалоговой площадки примут участие ведущие эксперты (политологи, экономисты) России, Азербайджана и Казахстана, специализирующиеся на проблематике Каспийского региона: Александр Астанин, и.о. представителя МИД России в г. Астрахани; Ильгар Велизаде, политолог, Ринат Губайдуллаев, руководитель департамента по международному сотрудничеству Ассоциации молодежных правительств РФ; Игорь Загребельный, генеральный директор ТЭФ "Лакор", эксперт в сфере логистики; Гюльнара Мамедзаде, заместитель гендиректора агентства "Trend"; Эльшад Мамедов, д.э.н., профессор Азербайджанского государственного экономического университета; Хасбин Мосхен, редактор ресурса "Красоты Ирана"; Замир Каражанов, политолог; Владислав Кондратьев, редактор аналитического портала "Каспийский Вестник"; Юрий Пименов, исполнительный директор Ассоциации государственных университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран; Эдуард Полетаев, политолог, президент общественного фонда "Мир Евразии"; Илья Торопицын, заместитель руководителя Агентства международных связей Астраханской области; Наталья Харитонова, доцент МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор Российской академии народного хозяйства и государственного управления при Президенте РФ; Евгения Юкина, начальник международного отдела АГТУ.

В ходе экспертной дискуссии будет рассмотрен широкий спектр вопросов каспийской повестки:

Интеграционные процессы на Каспии: новые акценты

ТНК "Север-Юг": прогнозы развития до 2025 г.

Инновационные технологии "зеленой экономики" в нефтегазовом комплексе Каспийского региона

Вызовы в контексте интеграционных процессов региона

Каспийская повестка-2020: итоги года

По завершении мероприятия на оффлайн-площадке запланирован пресс-подход.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в работе Международного круглого стола "Каспийская повестка: итоги и перспективы".

Место проведения мероприятия: г. Астрахань, ул. Никольская, 6 (3 этаж, конференц-зал Каспийского института морского и речного транспорта).

Дата и время: 22 декабря 2020 года, 11.00 (10.00 по МСК)

Контакты для аккредитации: Ксения Тюренкова, руководитель ЦМОПИ "Каспий-Евразия", kseniyatyurenkova1511@gmail.com, +7 (988) 070-15-89.