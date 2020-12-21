Микаил Джаббаров обсудил с послом России экспорт сельхозпродукции

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обсудил с послом России Михаилом Бочарниковым пути преодоления определенных трудностей, возникших в последнее время при экспорте сельскохозяйственной продукции в Россию, сообщает Day.Az со ссылкой на минэкономики.

Министр отметил в контексте обсуждений, что Россия - один из основных торговых партнеров Азербайджана, занимает первое место в ненефтяном экспорте, а также подчеркнул успешное сотрудничество в сельскохозяйственной, промышленной, транспортно-транзитной, инвестиционной, туристической и др. сферах, добавив, что есть большой потенциал для развития связей.

Со своей стороны посол отметил высокий уровень политических отношений между странами, поделился мнениями о направлениях расширения экономического сотрудничества.

Подчеркнув победу доблестной азербайджанской армии под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Отечественной войне, Джаббаров отметил, что усилия России в урегулировании конфликта высоко оценены.

На встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества с Азербайджанским инвестиционным холдингом, участии российских компаний в проектах, которые будут реализованы на освобожденных территориях, организации очередного азербайджано-российского межрегионального форума.