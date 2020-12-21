Стали известны доходы и расходы госбюджета Азербайджана на 2021 год

Стали известны доходы и расходы госбюджета на 2021 год.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в представленном в Милли Меджлис законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год".

Согласно проекту, доходы государственного бюджета в 2021 году составят 25 427,0 млн манатов, что составляет 33,6% ВВП, по сравнению с прогнозом на 2020 год больше на 1 303,0 млн манатов или 5,4%, и по сравнению с показателями 2019 года больше на 1 208,9 млн манатов или на 5%.

Расходы госбюджета на 2021 год прогнозируются на уровне 28 543,0 млн манатов (удельный вес в ВВП 37,7%) , что по сравнению с 2020 годом больше на 1 050,8 млн манатов или 3,8%, по сравнению с показателями 2019 года - больше на 4 117,1 млн манатов или на 16,9%.