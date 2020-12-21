https://news.day.az/economy/1300222.html Стало известно сколько потратит Азербайджан на оборону в 2021 году - СУММЫ
Стало известно сколько потратит Азербайджан на оборону в 2021 году - СУММЫ
На расходы на оборону и национальную безопасность, содержание судебной власти, правоохранительных органов и прокуратуры в следующем году предусмотрены средства в объеме 23,4% от расходов госбюджета на 2021 год (на 2,5 процентных пункта больше, чем в 2020 году) или 6678,6 млн. манатов, что на 937,7 млн. манатов или на 16,3% больше, чем в 2020 году.
Как сообщает Day.Az, это отражено в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год".
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