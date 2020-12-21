Стало известно сколько потратит Азербайджан на оборону в 2021 году

На расходы на оборону и национальную безопасность, содержание судебной власти, правоохранительных органов и прокуратуры в следующем году предусмотрены средства в объеме 23,4% от расходов госбюджета на 2021 год (на 2,5 процентных пункта больше, чем в 2020 году) или 6678,6 млн. манатов, что на 937,7 млн. манатов или на 16,3% больше, чем в 2020 году.

Как сообщает Day.Az, это отражено в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год".