На возрождение Карабаха будет выделено 2,2 млрд манатов

На восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий Азербайджана из государственного бюджета на 2021 год предусмотрено выделение 2,2 млрд. манатов.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в представленном в Милли Меджлис законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год".

Для восстановления городов и сел, создания на этих территориях современной инфраструктуры (электроэнергия, газ, вода, связь, дороги, образование, здравоохранение, культура, восстановление жилищно-коммунальной и другой необходимой инфраструктуры и культурно-исторических памятников, строительство жилых домов и т.д.) из государственного бюджета на 2021 год предусмотрено выделить 2,2 миллиарда манатов.