В Азербайджане сократится дефицит сводного бюджета

Доходы сводного бюджета Азербайджанской Республики на 2021 год прогнозируются в размере 23 828,1 млн. манатов, что на 1 465,1 млн. манатов или на 6,6% больше по сравнению с 2020 годом.

Как сообщили Day.Az в Министерстве финансов Азербайджана, об этом говорится в проекте сводного бюджета на 2021 год.

Расходы сводного бюджета составят 31 163,4 млн. манатов, что на 855,1 млн. манатов или на 2,8% больше, чем в 2020 году.

В 2021 году дефицит сводного бюджета составит 7 335,3 млн. манатов, что на 610,1 млн. манатов или на 7,7% меньше по сравнению с 2020 годом. Дефицит составит 9,7% от прогнозируемого ВВП, что на 1,4 процентных пункта меньше, чем в 2020 году.