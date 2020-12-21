В 2021 году в Азербайджане на образование будет выделено более 3 млрд манатов

Расходы на образование в государственном бюджете на 2021 год предусмотрены в размере 3 млрд. 277 млн. 655 тыс. 549,0 манатов.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в представленном в Милли Меджлис законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год".

Согласно проекту, на дошкольное образование будет выделено 319 миллионов 352 тыс. 315,0 манатов, на общее образование -1 миллиард 764 миллиона 680 тыс. 611,0 манатов, на профессиональное образование - 51 миллион 143 тыс. 908,0 манатов, на среднее специальное образование - 71 миллион 043 тыс. 059,0 манатов, на высшее образование - 60 миллионов 852 тыс. 36,0 манатов, на дополнительное образование - 3 миллиона 415 тыс. 815,0 манатов.