Стали известны расходы на соцзащиту и соцобеспечение в Азербайджане на следующий год

В следующем году на расходы по социальной защите и социальному обеспечению из госбюджета будет выделено 3 миллиарда 692 миллиона 746 тысяч 545 манатов.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в представленном в Милли Меджлис законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год".

Согласно проекту, расходы на социальную защиту составят 289 миллионов 724 миллиона 358 манатов, расходы на социальное обеспечение - 4 миллиона 818 тысяч 974 маната, на исследования в области социальной защиты и социального обеспечения - 60 тысяч манатов, на другие предприятия и мероприятия в области социальной защиты и социального обеспечения - 3 миллиарда 398 миллионов 143 тысячи 213 манатов.

С целью балансирования бюджета Государственного фонда социальной защиты, на финансирование обязательств госбюджета предусмотрено выделение 1 миллиард 631 миллион 530 тысяч 950 манатов.