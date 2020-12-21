https://news.day.az/economy/1300264.html Азербайджана выделит 7,3 миллиона манатов для диаспорских организаций
Азербайджана выделит 7,3 миллиона манатов для диаспорских организаций
Стала известна сумма средств, которые будут выделены из бюджета на следующий год на мероприятия, связанные с диаспорской деятельностью и лоббированием.
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в представленном в Милли Меджлис законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год".
Для финансирования мероприятий организацией азербайджанцев, проживающих за рубежом, пропаганды исторического и культурного наследия страны, доведения до мировой общественности реалий Азербайджана, налаживания связей с диаспорами других народов и лоббированием, планируется выделение 7,3 миллиона манатов.
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