Азербайджана выделит 7,3 миллиона манатов для диаспорских организаций

Стала известна сумма средств, которые будут выделены из бюджета на следующий год на мероприятия, связанные с диаспорской деятельностью и лоббированием.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в представленном в Милли Меджлис законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год".

Для финансирования мероприятий организацией азербайджанцев, проживающих за рубежом, пропаганды исторического и культурного наследия страны, доведения до мировой общественности реалий Азербайджана, налаживания связей с диаспорами других народов и лоббированием, планируется выделение 7,3 миллиона манатов.