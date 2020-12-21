https://news.day.az/economy/1300274.html В 2021 году из госбюджета на строительство и капремонт будет выделено около 1,2 млрд. манатов
В 2021 году из госбюджета на строительство и капремонт будет выделено около 1,2 млрд. манатов
Из госбюджета на 2021 год на проведение бюджетными и внебюджетными организациями работ по строительству, восстановлению, реконструкции и капремонту, а также на различные закупки планируется выделить 1,195,3 млн. манатов.
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в представленном в Милли Меджлис законопроекте "О госбюджете Азербайджанской Республики на 2021 год".
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