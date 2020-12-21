В 2021 году из госбюджета на строительство и капремонт будет выделено около 1,2 млрд. манатов

Из госбюджета на 2021 год на проведение бюджетными и внебюджетными организациями работ по строительству, восстановлению, реконструкции и капремонту, а также на различные закупки планируется выделить 1,195,3 млн. манатов.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в представленном в Милли Меджлис законопроекте "О госбюджете Азербайджанской Республики на 2021 год".