https://news.day.az/economy/1300282.html Ненефтяной сектор принесет Азербайджану почти половину доходов в госбюджет в 2021 году
Ненефтяной сектор принесет Азербайджану почти половину доходов в госбюджет в 2021 году
54,2% прогнозируемых доходов государственного бюджета Азербайджана на следующий год или 13 776 млн. манатов приходятся на долю нефтяного сектора, 45,8% или 11 651 млн. манатов - ненефтяного сектора.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в толковании по законопроекту "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год".
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