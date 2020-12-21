Ненефтяной сектор принесет Азербайджану почти половину доходов в госбюджет в 2021 году

54,2% прогнозируемых доходов государственного бюджета Азербайджана на следующий год или 13 776 млн. манатов приходятся на долю нефтяного сектора, 45,8% или 11 651 млн. манатов - ненефтяного сектора.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в толковании по законопроекту "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год".