Обнародован размер критерия нуждаемости в госбюджете на 2021 год.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в представленном в Милли Меджлис законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год".

Со следующего года в стране планируется увеличение размера критерия нуждаемости в среднем на 6,3%, или со 160 до 170 манатов.