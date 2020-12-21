https://news.day.az/economy/1300294.html Обнародован размер критерия нуждаемости в госбюджете на 2021 год
Обнародован размер критерия нуждаемости в госбюджете на 2021 год
Обнародован размер критерия нуждаемости в госбюджете на 2021 год.
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в представленном в Милли Меджлис законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год".
Со следующего года в стране планируется увеличение размера критерия нуждаемости в среднем на 6,3%, или со 160 до 170 манатов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре