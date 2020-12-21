Международный Банк Азербайджана пожертвовал в Фонд «YAŞAT» 1 млн манатов

Международный Банк Азербайджана, следуя принципам корпоративной социальной ответственности, пожертвовал один миллион манатов в Фонд "YAŞAT, направленный на поддержку семей раненых и шехидов

Юридические и физические лица могут делать пожертвования в Фонд "YAŞAT", воспользовавшись мобильным приложением Международного Банка Азербайджана IBA Mobile, в режиме онлайн при помощи специального раздела, созданного на сайте, а также при помощи данных реквизитов, обратившись в любой филиал и отделение Банка.

Председатель Правления Банка Аббас Ибрагимов отметил: "Мы бесконечно благодарны нашим шехидам и раненым за территориальную целостность нашей страны, за нашу Победу в Отечественной войне. Настало время проявить национальную солидарность в вопросах социальной заботы о людях, которые подарили нам эту Победу и помочь семьям шехидов и раненых. Пожертвования в Фонд "YAŞAT" - это дополнительная поддержка общественности, бизнеса, деятельности, проводимой нашим государством в этой сфере. Поэтому Международный Банк Азербайджана, не остался в стороне от этого процесса".

Фонд "YAŞAT" был учрежден Указом Президента Азербайджанской Республики от 8 декабря. Цель Фонда - создание платформы по принятию мер для реализации инициатив гражданского общества, предпринимаемых государством в области социальной защиты семей шехидов Отечеcтвенной войны и, пострадавших в результате военных действий. Обеспечение прозрачности, подотчетности и общественного контроля также является одной из главных целей Фонда "YAŞAT".

Средства Фонда формируются за счет добровольных пожертвований граждан Азербайджанской Республики, наших соотечественников, проживающих за рубежом, а также других физических, юридических лиц и источников, не запрещенных законом.

Фонд управляется Государственным Агентством по Оказанию Услуг Гражданам и Социальным Инновациям при Президенте Азербайджанской Республики. Общественный контроль за формированием и управлением средствами Фонда осуществляет Попечительский совет, созданный Президентом Азербайджанской Республики.