Названо количество добытого в этом году газа с «Шахдениз»

В январе-ноябре этого года с расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря газоконденсатного месторождения "Шахдениз" было добыто 16,3 млрд. кубометров газа.

Как сообщили Day.Az в Министерстве энергетики, за отчетный период с месторождения было добыто 3,2 млн. тонн конденсата.

Отметим, что договор о долевом распределении добычи с месторождения "Шахдениз" был подписан и ратифицирован в 1996 году. Участниками проекта являются компании BP (оператор - 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NİKO (10%) и TPAO (19%).