Агентство по развитию МСБ Азербайджана будет сотрудничать с организацией UAFA

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана способствует развитию социального предпринимательства в нашей стране, реализует различные меры и проекты в этой сфере совместно с соответствующими государственными структурами и частным сектором.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Агентстве, 21 декабря с организацией United Aid for Azerbaijan (UAFA) был подписан протокол о взаимопонимании касательно сотрудничества в направлении поддержки развития женского предпринимательства в стране. Документ подписали председатель Агентства Орхан Мамедов и глава UAFA Гвен Берчелл.

В соответствии с протоколом предусматривается осуществить меры в таких направлениях, как развитие женского предпринимательства и расширение занятости в регионах, усиление их бизнес-навыков, организация в частном секторе инклюзивных и качественных учебных программ по дошкольному обучению, а также оказание поддержки программе "Моя школа" UAFA. Параллельно предусматривается реализация совместных мероприятий и проектов по расширению практических связей между государственным и частным секторами и поддержке инновационных инициатив в этой сфере.

В ходе встречи, прошедшей в рамках церемонии подписания, была представлена ​​информация о мероприятиях и проектах, реализуемых Агентством в сфере социального предпринимательства, а также проведены обсуждения по направлениям совместного сотрудничества. Была подчеркнута значимость социальных и бизнес ориентированных предприятий в жилом комплексе "Гобу парк 3", реализованных Агентством при поддержке ООО "BİRGƏ", а также совместно реализуемого с ООО "Бакинская служба обустройства" проекта "Процветающий Абшерон". Также был подчеркнут бизнес-потенциал освобожденных от оккупации территорий Азербайджана и отмечено, что Агентство заинтересовано в продвижении на них деловых инициатив.