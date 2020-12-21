В Баку можно приобрести земельный участок всего лишь за 3000 манатов

В Баку можно столкнуться с предложением и достаточно дорогих земельных участков, когда примерно один гектар в центральных частях столицы предлагается за 60-65 млн манатов.

Как передает Day.Az, об этом в понедельник сказал Trend эксперт по вопросам недвижимости Рамиль Османлы.

По его словам, эти дорогие участки расположены ближе к морю в Сабаильском районе: "Спрос на них невелик, зато есть интерес к земельным участкам примерно в 3-3,5 млн манатов за гектар. Такие участки привлекательны с точки зрения строительства многоквартирных зданий, и достаточно ликвидны".

Что касается дешевых земельных участков, эксперт отметил, что стоимость 1 сотки начинается с 3000-3500 манатов, и зачастую они расположены за городом.