Азербайджан увеличит добычу газа

Азербайджан в 2024 году увеличит добычу газа до 49 209 тысяч кубометров. Это на 22,68% больше прогнозируемого показателя 2021 года.

Day.Az об этом сообщает ссылаясь на "Концепцию и прогнозные показатели экономического и социального развития Азербайджанской Республики на 2021 год и последующие 3 года", включенные в бюджетный пакет.

Согласно информации, в следующем году в стране прогнозируется добыча 40 112,3 тыс. кубометров газа. Предполагается, что в 2022 году этот показатель составит 44 423 тысячи кубометров, а в 2023 году - 47 889 тысяч кубометров.