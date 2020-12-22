Железную дорогу Баку-Нахчыван-Турция могут интегрировать с БТК

В программе правительства Грузии на 2021-2024 годы говорится о железнодорожном проекте Баку-Тбилиси-Карс (БТК) как о крупнейшем транспортном проекте, передает Day.Az со ссылкой на Business Грузия.

В документе уточняется, что после завершения проекта страна сможет привлечь дополнительные грузопотоки.

"Интеграция в международные транспортные системы и региональное сотрудничество будут продолжать повышать конкурентоспособность транзитного коридора. Планируется работа со странами-партнерами по цифровому формированию коридора. Для этого предусмотрена цифровая платформа для повышения эффективности и обеспечения устойчивости грузоперевозок через Грузию", - говорится в документе.

Согласно программе правительства, в Грузии продолжатся работы по развитию контейнерных перевозок с целью увеличения доли железнодорожных грузовых перевозок.

Также поясняется, что завершение проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс значительно сократит время, необходимое для перевозки грузов между Азией и Европой.

Рассматривается возможность интеграции железной дороги Баку-Нахчыван-Турция с БТК. После того, как было объявлено о строительстве Нахчыванской железной дороги, некоторые эксперты посчитали, что Грузия окажется вне Железнодорожного шелкового пути. Однако некоторые эксперты в области логистики считают, что наша страна имеет выгодное геополитическое положение, и возможность конкуренции и ослабления транзитной функции Грузии низкая.

Эксперты отмечают, что для того, чтобы Грузия оставалась важным игроком на карте Шелкового пути, необходимо создать совместное предприятие на Карсской железной дороге, как это предусмотрено в соглашении с Азербайджаном.