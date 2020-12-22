Азербайджан удовлетворил более 45% потребностей Грузии в электроэнергии

В январе-ноябре этого года Грузия импортировала из Азербайджана 575 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Всего Грузия закупила 1 270,9 млн кВтч электроэнергии. Доля импорта электроэнергии из Азербайджана в общем объеме импорта составляет 45,25%, передает Day.Az со ссылкой на Business Грузия.

Отметим, что за 11 месяцев транзит электроэнергии из Азербайджана в Турцию через Грузию составил 101,79 миллиона киловатт-часов.

Что касается экспорта электроэнергии из Грузии в Азербайджан, то этот показатель снизился в годовом исчислении на 17,861 миллиона киловатт-часов.